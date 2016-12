Introdus av David Sikter

Betyg: 4

Genre: Transhumanistisk thriller (Science fiction)

Året är 2074 och utvecklingen har gått så långt att det har blivit möjligt att kopiera människors medvetanden och ladda upp dem till en virtuell verklighet på gridden (efterföljaren till Internet). Kanske kan människan äntligen uppnå drömmen om gränslöshet och odödlighet. När kroppen dör är det ju bara att ladda upp medvetandet till ett slags ”paradis” på nätet så att man kan leva vidare i evighet. Det har även utvecklats artificiella intelligenser som har fått ”mänskliga rättigheter”, och sammantaget verkar det vara en spännande tid.

Samtidigt finns ett kompakt motstånd mot transhumanismen, som bland vanligt folk anses som en onaturlig och farlig väg för mänskligheten. Dessutom är det bara de rikaste som har råd med den dyra och komplicerade processen att avläsa samtliga nervceller och omvandla detta till digitalt format. De fattiga är fortfarande dömda att dö när kroppen säger ifrån, och kritikerna menar att det är moraliskt fel att bara de rika får bli odödliga. Mest fruktad är den artificiella intelligensen som man inbillar sig, kommer att konkurrera ut mänskligheten och förpassa den till historiens sophög. Serverhallarna är alltså måltavlor för folkligt missnöje, för hackers och för religiösa terrorister (som ser denna teknik som ett direkt brott mot Gud). Men även om många vill stoppa den nya tekniken ser andra de otroliga möjligheterna och upplever detta som mänsklighetens framtid.

Mitt i denna digitala gryta lever huvudpersonen Anders Hedemyr, som försöker anpassa sig till ett nytt liv med nya förutsättningar. Vi får även följa säkerhetstjänstens (SÄPO:s) jakt på samhällsfarliga element som vill kullkasta den nya ordningen.

Jag upplevde boken som något svår att komma in i när jag började läsa, kanske mest för att den har karaktären av faktabaserad thriller i början. Det är ganska många scenbyten och olika huvudpersoner som det växlas mellan och det tar en viss tid innan man kommer in i handlingen. Ett fåtal korrekturfel lägger jag också märke till. Själva intrigen är genomtänkt och genomarbetad och allt känns logiskt och trovärdigt. Författaren verkar ha gjort en så grundlig research att romanen också kan tjäna som en lärobok både i hur hackers arbetar och hur de transhumanistiska tankegångarna fungerar. Man kan nog lära sig en hel del om ny teknik likaså. Trots att jag läst en hel del om ämnena som boken behandlar tyckte jag att det var ganska mycket som jag lärde mig bara genom att läsa romanen.

Om det finns något negativt så är det kanske att bokens början inte är så värst imponerande. Om man bara håller ut och läser vidare är den dock hur spännande som helst. Den har även den där hisnande stämningen (sense of wonder) som brukar utmärka nytänkande SF-romaner.

Mer info:

Wela Förlag 2014

ISBN 978-91-87711-23-7

Adlibris: http://www.adlibris.com/se/bok/introdus-9789187711237